Animation123 jardin ! Greffage et écussonnage Chemillé Chemillé-en-Anjou

Venez découvrir le greffage et l’écussonnage avec un passionné. La greffe en écusson est une technique de multiplication très utilisée qui s’applique (mais pas seulement) sur les arbres fruitiers et les rosiers.

Venez avec un petit couteau ou votre matériel de greffage. Les débutants sont les bienvenus !

Si vous avez des végétaux que vous souhaitez utiliser en greffage, apportez les.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

