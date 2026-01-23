Animation123 jardin ! Greffage et écussonnage Chemillé Chemillé-en-Anjou
Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
2026-08-29
Venez découvrir le greffage et l’écussonnage avec un passionné. La greffe en écusson est une technique de multiplication très utilisée qui s’applique (mais pas seulement) sur les arbres fruitiers et les rosiers.
Venez avec un petit couteau ou votre matériel de greffage. Les débutants sont les bienvenus !
Si vous avez des végétaux que vous souhaitez utiliser en greffage, apportez les.
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
English :
Animation123 jardin ! Grafting and budding
