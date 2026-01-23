Animation123 jardin ! La vie du sol préparer son terrain pour l’hiver Chemillé Chemillé-en-Anjou
Animation123 jardin ! La vie du sol préparer son terrain pour l’hiver Chemillé Chemillé-en-Anjou samedi 24 octobre 2026.
Animation123 jardin ! La vie du sol préparer son terrain pour l’hiver
Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Animation123 jardin ! La vie du sol préparer son terrain pour l’hiver
Un sol vivant c’est quoi ?
Comment fonctionne un sol vivant ?
Un sol vivant résilient face au dérèglement climatique.
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation123 garden! Soil life: preparing your soil for winter
L’événement Animation123 jardin ! La vie du sol préparer son terrain pour l’hiver Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges