Animations à la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues

Animations à la ferme pédagogique

Du 16/02 au 27/02/2026 du lundi au vendredi. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

La ferme pédagogique du grand parc de Figuerolles permet aux enfants de se sensibiliser à la nature et de connaitre les animaux domestiques de leur région.Familles

Programme des vacances scolaires 2026



– Les 16 et 23 février de 9h à 16h Journée du petit fermier. Viens découvrir les missions quotidiennes de la ferme. De 6 à 11 ans. Sur inscriptions.

– Les 17 et 19 février de 10h à 11h30 éco-pâturage. Tu pourras observer comment nous entretenons la nature avec nos animaux. De 4 à 7 ans. Sur inscriptions.

– Le 17 février de 14h à 15h30 et le 18 février de 10h à 11h30 éco-pâturage. Tu pourras observer comment nous entretenons la nature avec nos animaux. De 8 à 12 ans. Sur inscriptions.

– Les 17 et 24 février de 10h à 11h30 bien-être animal. Viens deviner, sous forme de jeu, les 5 clefs nécessaires au bien être des animaux. De 6 à 10 ans. Sur inscriptions.

– Les 17 et 24 février de 14h à 15h L’animal dans tous ses états. Viens jouer à identifier les animaux et quels gestes adopter en leur présence. De 6 à 10 ans. Sur inscriptions.

– Le 19 février de 14h à 14h30 un toit pour les petites bêtes. Viens apprendre à fabriquer un gîte à insectes, avec ce que la nature nous offre! De 6 à 10 ans. Sur inscriptions.

– Les 18 et 25 février à 14h30 et 15h (durée 20 minutes) Promenade en calèche. Iris et Harmonie t’attendent pour une petite balade dans le parc. De 4 à 10 ans.

– Le 20 février de 14h à 16h Découverte du potager. Notre super jardinier n’aura plus aucun secret pour toi! De 6 à 9 ans. Sur inscriptions.

– Le 20 février de 14h à 16h Les oiseaux de Figuerolles. Nous comptons sur toi pour nous aider à les abriter et les nourrir! De 6 à 11 ans. Sur inscriptions.

– Les 20 et 25 février de 9h30 à 10h30 Les petits rongeurs. Entre dans leur enclos pour partager un petit moment privilégié avec eux. De 3 à 5 ans. Sur inscriptions.

– Les 24 et 27 février de 10h à 11h30 éco-pâturage. C’est un mode d’entretien des espaces naturels par le pâturage d’animaux herbivores. Sans inscriptions. .

Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 22 fermeanimations@ville-martigues.fr

English :

The educational farm in the large Figuerolles park allows children to become aware of nature and to learn about the domestic animals of their region.

