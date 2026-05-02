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Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray samedi 10 octobre 2026.

Adresse : 11 rue de la Pierre du Theil

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien

11 rue de la Pierre du Theil Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Petit déjeuner
– Les bienfaits des cures des trésors de la ruche
– Dégustation
– Fiches recettes
Animations de 9h00 à 12h00.
Gratuit.   .

11 rue de la Pierre du Theil Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 97 10 98 

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English : Animations à la miellerie l’Asnoisien

L’événement Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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