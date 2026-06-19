Marché des créateurs et vide grenier Civray dimanche 9 août 2026.

Civray

Marché des créateurs et vide grenier

Site de la plage Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Oragnisé par ACCA de Civray et Rallye du Bois l’Abbé.

Restauration et buvette sur place. .

Site de la plage Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 91 95

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English : Marché des créateurs et vide grenier

L’événement Marché des créateurs et vide grenier Civray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou