Marché des créateurs et vide grenier Civray
Marché des créateurs et vide grenier Civray dimanche 9 août 2026.
Civray
Marché des créateurs et vide grenier
Site de la plage Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Oragnisé par ACCA de Civray et Rallye du Bois l’Abbé.
Restauration et buvette sur place. .
Site de la plage Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 91 95
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English : Marché des créateurs et vide grenier
L’événement Marché des créateurs et vide grenier Civray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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