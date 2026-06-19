Fête de la Chasse Nature et Traditions Civray
Fête de la Chasse Nature et Traditions Civray dimanche 9 août 2026.
Civray
Fête de la Chasse Nature et Traditions
Site de la plage Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Restauration sur place. Animations diverses. .
Site de la plage Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 03 99
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English : Fête de la Chasse Nature et Traditions
L’événement Fête de la Chasse Nature et Traditions Civray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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