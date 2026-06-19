Fête de la Chasse Nature et Traditions Civray dimanche 9 août 2026.

Civray

Fête de la Chasse Nature et Traditions

Site de la plage Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Restauration sur place. Animations diverses. .

Site de la plage Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 03 99

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English : Fête de la Chasse Nature et Traditions

L’événement Fête de la Chasse Nature et Traditions Civray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou