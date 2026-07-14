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Fabrication cosmétique Potions Essentielles Civray

vendredi 7 août 2026 · Potions Essentielles · Civray

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Potions Essentielles
Adresse
25 rue du Commerce
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Fabrication cosmétique

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Petite poudre magique pour le visage.   .

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36  potionsessentielles@gmail.com

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English : Fabrication cosmétique

L’événement Fabrication cosmétique Civray a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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