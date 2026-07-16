AGENDA · Civray
Hors les Murs Civray
vendredi 7 août 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
Hors les Murs
Espace F.Mitterand Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle suivi d’un goûter. .
Espace F.Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77 bibliotheque@civray.fr
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English : Hors les Murs
L’événement Hors les Murs Civray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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