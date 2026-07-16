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AGENDA · Civray

Hors les Murs Civray

vendredi 7 août 2026 · Civray

Hors les Murs Civray

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Espace F.Mitterand
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Hors les Murs

Espace F.Mitterand Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle suivi d’un goûter.   .

Espace F.Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77  bibliotheque@civray.fr

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English : Hors les Murs

L’événement Hors les Murs Civray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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