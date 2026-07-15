AGENDA · Civray
Escales en scène Civray
dimanche 16 août 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
Escales en scène
Espace F. Mitterand Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
PROGRAMME À CONFIRMER
15h Guinguette
20h30 Cabaret
Comité des fêtes Buvette, restauration
+ bibliothèque itinérante
+ structures gonflables
+ jeux en bois .
Espace F. Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Civray a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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