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AGENDA · Civray

Escales en scène Civray

dimanche 16 août 2026 · Civray

Escales en scène Civray

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Espace F. Mitterand
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Escales en scène

Espace F. Mitterand Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

PROGRAMME À CONFIRMER

15h Guinguette
20h30 Cabaret

Comité des fêtes Buvette, restauration
+ bibliothèque itinérante
+ structures gonflables
+ jeux en bois   .

Espace F. Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Civray a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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