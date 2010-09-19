Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant, Église Saint-Pierre, Mornant

Informations pratiques

Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 10 heures.

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre.

Concert, visite commentée de l’église par notre architecte du patrimoine, signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine…

Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr

Samedi 19 septembre à 10 heures.