AGENDA · Mornant
Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant, Église Saint-Pierre, Mornant
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Mornant
Informations pratiques
Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Samedi 19 septembre à 10 heures.
Rendez-vous à l’église Saint-Pierre.
Concert, visite commentée de l’église par notre architecte du patrimoine, signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine…
Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr
Samedi 19 septembre à 10 heures.
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