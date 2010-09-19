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AGENDA · Mornant

Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant, Église Saint-Pierre, Mornant

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Mornant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France
Ville
69440 Mornant
Département
Rhône

Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 10 heures.
Rendez-vous à l’église Saint-Pierre.
Concert, visite commentée de l’église par notre architecte du patrimoine, signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine…

Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr
Samedi 19 septembre à 10 heures.

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