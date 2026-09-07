Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
samedi 19 septembre 2026 · Plateau des Glières · Le Petit-Bornand-les-Glières
Informations pratiques
Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT
- L’histoire du maquis sur un plateau
Redécouvrez l’histoire du maquis en famille : jeux, cartes, quizz, photos.
Famille + de 3 ans.
Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.
Esplanade du Monument national à la Résistance.
- Dans les coulisses du Monument national à la Résistance
Découverte inédite du Monument national à la Résistance et des œuvres d’Emile Gilioli en compagnie d’un médiateur : construction et enjeux de conservation.
Famille + de 8 ans.
Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.
Esplanade du Monument national à la Résistance.
ALERTES METEO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31
Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/
ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT
© Dep74
À voir aussi à Le Petit-Bornand-les-Glières (Haute-Savoie)
- Visite libre du sentier historique « Le maquis des Glières » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026
- Projection documentaire à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026