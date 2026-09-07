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AGENDA · Le Petit-Bornand-les-Glières

Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières

samedi 19 septembre 2026 · Plateau des Glières · Le Petit-Bornand-les-Glières

Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plateau des Glières
Adresse
Mémoire du Maquis - Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74130 Le Petit-Bornand-les-Glières
Département
Haute-Savoie

Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT

  • L’histoire du maquis sur un plateau

Redécouvrez l’histoire du maquis en famille : jeux, cartes, quizz, photos.
Famille + de 3 ans.
Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.
Esplanade du Monument national à la Résistance.

  • Dans les coulisses du Monument national à la Résistance

Découverte inédite du Monument national à la Résistance et des œuvres d’Emile Gilioli en compagnie d’un médiateur : construction et enjeux de conservation.
Famille + de 8 ans.
Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.
Esplanade du Monument national à la Résistance.

ALERTES METEO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/
ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT

© Dep74

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