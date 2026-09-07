Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières

Informations pratiques

Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT

L’histoire du maquis sur un plateau

Redécouvrez l’histoire du maquis en famille : jeux, cartes, quizz, photos.

Famille + de 3 ans.

Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.

Esplanade du Monument national à la Résistance.

Dans les coulisses du Monument national à la Résistance

Découverte inédite du Monument national à la Résistance et des œuvres d’Emile Gilioli en compagnie d’un médiateur : construction et enjeux de conservation.

Famille + de 8 ans.

Samedi et dimanche, en continu de 14h à 17h30.

Esplanade du Monument national à la Résistance.

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

ANIMATIONS RENCONTRES AU MONUMENT

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