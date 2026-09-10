Visite guidée « La vie quotidienne au maquis », Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
samedi 19 septembre 2026 · Plateau des Glières · Le Petit-Bornand-les-Glières
Informations pratiques
Visite guidée « La vie quotidienne au maquis » 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Découverte de l’histoire du maquis à travers la vie quotidienne des maquisards sur le plateau pendant l’hiver 1944. Photos d’archives et témoignages à l’appui.
Tout public à partir de 8 ans
Samedi et dimanche à 11h30
Durée : 45 min
Rendez-vous à l’espace d’accueil Mémoire du maquis.
ALERTES METEO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31
Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/
Découverte de l’histoire du maquis des Glières avec un médiateur.
©Dep74 – L. Guette
À voir aussi à Le Petit-Bornand-les-Glières (Haute-Savoie)
- Visite libre du sentier historique « Le maquis des Glières » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026
- Exposition « Célébrer l’esprit des Glières. Le Monument national à la Résistance » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026
- Projection documentaire à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026
- Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières 19 septembre 2026