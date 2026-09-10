Visite guidée « La vie quotidienne au maquis », Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières

Informations pratiques

Visite guidée « La vie quotidienne au maquis » 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Découverte de l’histoire du maquis à travers la vie quotidienne des maquisards sur le plateau pendant l’hiver 1944. Photos d’archives et témoignages à l’appui.

Tout public à partir de 8 ans

Samedi et dimanche à 11h30

Durée : 45 min

Rendez-vous à l’espace d’accueil Mémoire du maquis.

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

Découverte de l’histoire du maquis des Glières avec un médiateur.

©Dep74 – L. Guette