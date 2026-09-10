Exposition « Célébrer l’esprit des Glières. Le Monument national à la Résistance » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
samedi 19 septembre 2026 · Plateau des Glières · Le Petit-Bornand-les-Glières
Informations pratiques
Exposition « Célébrer l’esprit des Glières. Le Monument national à la Résistance » au plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construit en 1973 à l’initiative des rescapés des Glières et conçu par l’artiste Émile Gilioli, le monument rend hommage au maquis des Glières et aux 465 hommes rassemblés sur le plateau pendant l’hiver 1944. L’exposition de 16 panneaux illustrés retrace l’histoire de l’œuvre, sa conception et sa réalisation.
Dès 8 ans
Livret d’accompagnement gratuit pour les familles disponible à l’espace d’accueil Mémoire du maquis
Accès libre / Esplanade du monument.
Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/
Construit en 1973 à l’initiative des rescapés des Glières et conçu par l’artiste Émile Gilioli, le monument rend hommage au maquis des Glières et aux 465 hommes rassemblés sur le plateau pendant de …
©Dep74 _Gilles Piel
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