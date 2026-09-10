Informations pratiques

Exposition « Célébrer l’esprit des Glières. Le Monument national à la Résistance » au plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit en 1973 à l’initiative des rescapés des Glières et conçu par l’artiste Émile Gilioli, le monument rend hommage au maquis des Glières et aux 465 hommes rassemblés sur le plateau pendant l’hiver 1944. L’exposition de 16 panneaux illustrés retrace l’histoire de l’œuvre, sa conception et sa réalisation.

Dès 8 ans

Livret d’accompagnement gratuit pour les familles disponible à l’espace d’accueil Mémoire du maquis

Accès libre / Esplanade du monument.

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

Construit en 1973 à l’initiative des rescapés des Glières et conçu par l’artiste Émile Gilioli, le monument rend hommage au maquis des Glières et aux 465 hommes rassemblés sur le plateau pendant de …

©Dep74 _Gilles Piel