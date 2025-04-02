Animations à Lysséo VIHIERS Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Animations à Lysséo

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Un été rafraîchissant au Centre Aqualudique Lysséo.

Découvrez le programme de l’été pour petits et grands !

Cet été, le Centre Aqualudique Lysséo vous accueille avec ses bassins (sportif, ludique, pataugeoire), ses extérieurs (partie enherbée, SplashPad, terrasse avec transats).

Découvrez le programme de l’été pour petits et grands !

Les horaires d’été débutent le lundi 6 juillet et se terminent le lundi 31 août, avec des créneaux adaptés pour profiter pleinement de la saison.

Les animations de l’été… Les structures gonflables installées dans les bassins rendez-vous le mardi dans le bassin ludique et le jeudi dans le bassin sportif, de 15h à 18h.

Plongez tout l’été avec le pass été ! .

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

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English :

A %E9t%E9 refreshing break at the Lyss%E9o Aquatic Center.

L’événement Animations à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais