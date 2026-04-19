Balade à Trottinette Electrique TREMONT Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Balade à Trottinette Electrique

TREMONT La Montcellière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

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TREMONT La Montcellière Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 38 79 29 vincent.gueneau@wanadoo.fr

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English :

L’événement Balade à Trottinette Electrique Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais