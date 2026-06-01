Concert d’été de l’Harmonie Cinéma le Ciné’Fil Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Concert d’été de l’Harmonie

Cinéma le Ciné’Fil 20 place Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert d’été, L’harmonie vous convie à son concert d’été

Au programme, des œuvres variées

– des musiques de film (Mission impossible, Harry Potter),

– des morceaux plus enlevés tels que Clodplay classics ou Bohemian rhapsody,

– des œuvres spécifiquement écrites pour orchestre d’harmonie, telles que Pacific dreams (de Jacob de Haan), Rapunzel (de Bert Appermont) ou Two Marimba reflections ( de Benoît Chantry), avec en soliste au marimba Alexandre Perrouin, professeur de percussions de l’école de musique de Vihiers, une adaptation pour orchestre d’harmonie d’une pièce pour Clarinette et orchestre de Tchaikovsky Nocturne (Clarinette soliste Rose Gourichon). .

Cinéma le Ciné’Fil 20 place Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire unionmusicalevihiers@orange.fr

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English :

L’événement Concert d’été de l’Harmonie Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais