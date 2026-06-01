Théâtre Fête de famille Festen Parc de Tirpoil Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Théâtre Fête de famille Festen

Parc de Tirpoil Le pigeonnier de Tirpoil Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-04

Famille et amis se réunissent pour les 60 ans de Paul.

Le maître de cérémonie convie les invités à passer à table.

Christian, le fils aîné est chargé par son père de dire quelques.

Il se lève pour faire son discours, personne ne se doute de rien… .

Parc de Tirpoil Le pigeonnier de Tirpoil Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 75 54 74 contact@revarrs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Fête de famille Festen Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais