Théâtre Fête de famille Festen Parc de Tirpoil Lys-Haut-Layon
Théâtre Fête de famille Festen Parc de Tirpoil Lys-Haut-Layon mercredi 24 juin 2026.
Lys-Haut-Layon
Théâtre Fête de famille Festen
Parc de Tirpoil Le pigeonnier de Tirpoil Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-04
Famille et amis se réunissent pour les 60 ans de Paul.
Le maître de cérémonie convie les invités à passer à table.
Christian, le fils aîné est chargé par son père de dire quelques.
Il se lève pour faire son discours, personne ne se doute de rien… .
Parc de Tirpoil Le pigeonnier de Tirpoil Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 75 54 74 contact@revarrs.fr
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English :
L’événement Théâtre Fête de famille Festen Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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