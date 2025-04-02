Stage de natation été Lys-Haut-Layon
Stage de natation été Lys-Haut-Layon lundi 6 juillet 2026.
Lys-Haut-Layon
Stage de natation été
135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 62 – 62 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-07 11:40:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
L’équipe du Centre Aqualudique Lysséo propose tout l’été des stages de natation pour les enfants.
Choisissez le créneau qui convient et faites profiter votre ou vos enfant(s) d’un apprentissage ludique dans l’eau.
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135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu
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English :
The team at the Centre Aqualudique Lysséo offers swimming courses for children all summer long.
Choose the time that suits you best and let your child(ren) enjoy a fun learning experience in the water.
L’événement Stage de natation été Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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