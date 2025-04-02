Lys-Haut-Layon

Stage de natation été

135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 62 – 62 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-07 11:40:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

L’équipe du Centre Aqualudique Lysséo propose tout l’été des stages de natation pour les enfants.

Choisissez le créneau qui convient et faites profiter votre ou vos enfant(s) d’un apprentissage ludique dans l’eau.

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135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

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English :

The team at the Centre Aqualudique Lysséo offers swimming courses for children all summer long.

Choose the time that suits you best and let your child(ren) enjoy a fun learning experience in the water.

L’événement Stage de natation été Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais