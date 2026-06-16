Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros VIHIERS Lys-Haut-Layon
Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros VIHIERS Lys-Haut-Layon mercredi 8 juillet 2026.
Lys-Haut-Layon
Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros
VIHIERS 16 Rue Lenepveu Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
Du 8 au 18 juillet 2026, la Médiathèque de Vihiers propose des animations gratuites sur le thème des petits et grands héros.
Spectacle La Croqueuse de contes le 8 juillet à 10h30 au Jardin des Habitants
Lectures et bricolage les 10 et 17 juillet à 16h30
Lecture photos avec Dominique Huet le 15 juillet à 16h
Remise des prix du concours photos le 17 juillet à 17h30
Le square des tout-petits le 18 juillet à 10h30
Inscriptions conseillées. .
VIHIERS 16 Rue Lenepveu Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 50 15 bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr
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English :
From July 8 to 18, 2026, the Vihiers Library is offering free activities centered on the theme of heroes, both big and small.
L’événement Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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