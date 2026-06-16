Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros VIHIERS Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros

VIHIERS 16 Rue Lenepveu Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Du 8 au 18 juillet 2026, la Médiathèque de Vihiers propose des animations gratuites sur le thème des petits et grands héros.

Spectacle La Croqueuse de contes le 8 juillet à 10h30 au Jardin des Habitants

Lectures et bricolage les 10 et 17 juillet à 16h30

Lecture photos avec Dominique Huet le 15 juillet à 16h

Remise des prix du concours photos le 17 juillet à 17h30

Le square des tout-petits le 18 juillet à 10h30

Inscriptions conseillées. .

VIHIERS 16 Rue Lenepveu Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 50 15 bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr

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English :

From July 8 to 18, 2026, the Vihiers Library is offering free activities centered on the theme of heroes, both big and small.

L’événement Partir en Livre Nos Petits et Grands Héros Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais