Animations au jardin Levat : Une journée de découverte et de convivialité, Jardin L.E.V.A.T, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin L.E.V.A.T · Marseille
Informations pratiques
Animations au jardin Levat : Une journée de découverte et de convivialité Dimanche 20 septembre, 12h00 Jardin L.E.V.A.T Bouches-du-Rhône
Départ des visites guidées à 14h, 16h et 18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Au cœur de la Belle de Mai, à Marseille, venez découvrir le jardin Levat, un havre de verdure de 17 000 m² niché en plein cœur du quartier de la Belle de Mai. Ancien jardin agricole des sœurs Victimes du Sacré-Cœur de Jésus, ce lieu chargé d’histoire est aujourd’hui un espace de biodiversité, de création et de rencontre, ouvert à tous.
Au programme de cette journée : Lectures, visites guidées, ateliers, musique, petite restauration et découverte des projets du lieu.
Jardin L.E.V.A.T 52 rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lectures, visites guidées, ateliers, musique, petite restauration et découverte des projets du lieu.
©Jardin L.E.V.A.T
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