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Animations au jardin Levat : Une journée de découverte et de convivialité, Jardin L.E.V.A.T, Marseille

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin L.E.V.A.T · Marseille

Animations au jardin Levat : Une journée de découverte et de convivialité, Jardin L.E.V.A.T, Marseille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin L.E.V.A.T
Adresse
52 rue Levat, 13003 Marseille
Ville
13003 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Départ des visites guidées à 14h, 16h et 18h

Animations au jardin Levat : Une journée de découverte et de convivialité Dimanche 20 septembre, 12h00 Jardin L.E.V.A.T Bouches-du-Rhône

Départ des visites guidées à 14h, 16h et 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Au cœur de la Belle de Mai, à Marseille, venez découvrir le jardin Levat, un havre de verdure de 17 000 m² niché en plein cœur du quartier de la Belle de Mai. Ancien jardin agricole des sœurs Victimes du Sacré-Cœur de Jésus, ce lieu chargé d’histoire est aujourd’hui un espace de biodiversité, de création et de rencontre, ouvert à tous.
Au programme de cette journée : Lectures, visites guidées, ateliers, musique, petite restauration et découverte des projets du lieu.

Jardin L.E.V.A.T 52 rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lectures, visites guidées, ateliers, musique, petite restauration et découverte des projets du lieu.

©Jardin L.E.V.A.T

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