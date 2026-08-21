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Du temple de la connaissance au temple du football : l’Alcazar et le Vélodrome, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 26 août 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Du temple de la connaissance au temple du football : l’Alcazar et le Vélodrome, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Du temple de la connaissance au temple du football : l’Alcazar et le Vélodrome Mercredi 26 août, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille présente :
Du temple de la connaissance au temple du football : l’Alcazar et le Vélodrome
À Marseille, la Bibliothèque de l’Alcazar et le Stade Vélodrome se dressent comme deux temples fraternels : l’un voué à la connaissance, l’autre à la ferveur du football. Entre culture et passion sportive, ils traduisent le même souffle collectif qui anime la ville et fait battre son cœur.
Par Didier Rogeon, architecte.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille

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