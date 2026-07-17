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Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles

samedi 19 septembre 2026 · Halte fluviale · Champigneulles

Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Halte fluviale
Adresse
Rue de Frouard 54250 Champigneulles
Ville
54250 Champigneulles
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Entrée libre

Animations au port de Champigneulles Samedi 19 septembre, 14h00 Halte fluviale Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : micro-brasseries locales, artisans d’art et artisans de bouche (confiseurs, biscuits, cuirs, etc.)

Halte fluviale Rue de Frouard 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : locales, et…

©OT Bassin Pompey

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