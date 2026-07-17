Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles
samedi 19 septembre 2026 · Halte fluviale · Champigneulles
Informations pratiques
Animations au port de Champigneulles Samedi 19 septembre, 14h00 Halte fluviale Meurthe-et-Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : micro-brasseries locales, artisans d’art et artisans de bouche (confiseurs, biscuits, cuirs, etc.)
Halte fluviale Rue de Frouard 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : locales, et…
©OT Bassin Pompey
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