Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles

Informations pratiques

Animations au port de Champigneulles Samedi 19 septembre, 14h00 Halte fluviale Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : micro-brasseries locales, artisans d’art et artisans de bouche (confiseurs, biscuits, cuirs, etc.)

Halte fluviale Rue de Frouard 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Vous pourrez découvrir, en accès libre, diverses animations et stands au port de Champigneulles. De nombreux savoir-faire locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : locales, et…

©OT Bassin Pompey