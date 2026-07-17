Atelier culinaire et dégustation à Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles

Informations pratiques

Atelier culinaire et dégustation à Champigneulles Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Halte fluviale Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laissez-vous tenter par un atelier culinaire avec le chef Gastrolab. Vous pourrez apprendre à réaliser une recette qui sera accompagnée d’une dégustation.

Halte fluviale Rue de Frouard 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Laissez-vous tenter par un atelier culinaire avec le chef Gastrolab. Vous pourrez apprendre à réaliser une recette qui sera accompagnée d’une dégustation.

©Ville de Champigneulles