Animations au V and B route de Lyon Moulins

Informations pratiques

Moulins

Animations au V and B

route de Lyon V and B Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-15 2026-09-18 2026-09-24

Blindtest, apéro mix, dégustation de vins, karaoké et Comedy Club. Des animations variées pour des soirées inoubliables.

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route de Lyon V and B Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 93 79 moulins@vandb.fr

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English :

Blind tasting, mixed aperitifs, wine tastings, karaoke, and Comedy Club. A variety of activities for unforgettable evenings.

L’événement Animations au V and B Moulins a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région