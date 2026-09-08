Animations au V and B route de Lyon Moulins
vendredi 11 septembre 2026 · route de Lyon · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Animations au V and B
route de Lyon V and B Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-15 2026-09-18 2026-09-24
Blindtest, apéro mix, dégustation de vins, karaoké et Comedy Club. Des animations variées pour des soirées inoubliables.
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route de Lyon V and B Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 93 79 moulins@vandb.fr
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English :
Blind tasting, mixed aperitifs, wine tastings, karaoke, and Comedy Club. A variety of activities for unforgettable evenings.
L’événement Animations au V and B Moulins a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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