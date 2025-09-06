Animations autour de Colette Châtillon-Coligny
dimanche 5 juillet 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Animations autour de Colette
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Animations autour de Colette
A 11h le dimanche. Le 5/07 l’enfant et les sortilèges. Le 12/07 Colette, Sido et Willy. Le 19/07 sur les pas de Sido à Châtillon. Le 26/07 Le maquillage de Colette. .
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animations around Colette
L’événement Animations autour de Colette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-23 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Châtillon-Coligny (Loiret)
- Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny 1 juillet 2026
- Cinémobile Châtillon-Coligny 4 juillet 2026
- Kino Rétro (film d’archives) Châtillon-Coligny 4 juillet 2026
- Lecture contée Colette Châtillon-Coligny 5 juillet 2026
- Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie juillet/août Châtillon-Coligny 5 juillet 2026