Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Animations autour de Colette

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Animations autour de Colette

A 11h le dimanche. Le 5/07 l’enfant et les sortilèges. Le 12/07 Colette, Sido et Willy. Le 19/07 sur les pas de Sido à Châtillon. Le 26/07 Le maquillage de Colette. .

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com

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English :

Animations around Colette

L’événement Animations autour de Colette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-23 par OT GATINAIS SUD