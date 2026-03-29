Châtillon-Coligny

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie juillet/août

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie

Entrée gratuite + visite commentée à 15h .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39

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English :

Opening of the Museum of Art, History and Archaeology

L’événement Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie juillet/août Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD