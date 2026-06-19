Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny
Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny samedi 27 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Terrasses en fête concert Jazz latino
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Terrasses en fête concert Jazz latino
Concert terrasses en fête Jazz latino par Mirror -20h .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Terraces in Celebration Latin Jazz Concert
L’événement Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD
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