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Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny samedi 27 juin 2026.

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert Jazz latino

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Terrasses en fête concert Jazz latino
Concert terrasses en fête Jazz latino par Mirror -20h   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

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English :

Terraces in Celebration Latin Jazz Concert

L’événement Terrasses en fête concert Jazz latino Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD

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