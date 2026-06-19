Kino Rétro (film d’archives) Châtillon-Coligny
Kino Rétro (film d’archives) Châtillon-Coligny samedi 4 juillet 2026.
Châtillon-Coligny
Kino Rétro (film d’archives)
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:45:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Kino Rétro (film d’archives)
Kino retro à 17h45. Film d’archives. Notre histoire régionale avec des images d’archives revisitées par de jeunes cinéastes. Le programme sera suivi de la projection du film Ma version de l’histoire réalisé par les jeunes de l’atelier théâtre de Châtillon-Coligny qui présenteront le court-métrage et sa réalisation. La séance sera suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. Entrée gratuite offerte par la municipalité. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Kino R%E9tro (archival film)
L’événement Kino Rétro (film d’archives) Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD
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