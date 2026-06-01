Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny
Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny dimanche 28 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Visite du parc Coligny
Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:45:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-30
Visite du parc Coligny.
Visite accompagnée du parc du Château Coligny avec le comité des fêtes. Dates des visites débutant chacune à 14h45 28/06, 19/07, 02/08 et 30/août . Tarif adultes 5 €, tarif enfants 3 €. Réservation auprès du comité des fêtes au 02 38 96 02 33. 3 .
Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33
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English :
Visit of the Coligny park.
L’événement Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD
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