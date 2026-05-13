Saint-Fraimbault

animations autour de l’environnement avec le Bus des familles

salle hérouin Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Lundi 5 juin

– 14h visite et conseils sur la plantation de plantes annuelles à l’étang de Saint-Fraimbault

pour adultes sur réservation

– 17h informations et jeux autour du tri des déchets, du compostage et fonctionnement de la déchetterie

pour tous près du cimetière au bus des familles

20h soirée jeux et vente de gâteaux par l’APE

pour tous au bus des familles près du cimetière

réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .

salle hérouin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

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English : animations autour de l’environnement avec le Bus des familles

L’événement animations autour de l’environnement avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne