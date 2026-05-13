animations autour de l’environnement avec le Bus des familles Saint-Fraimbault
animations autour de l’environnement avec le Bus des familles Saint-Fraimbault vendredi 5 juin 2026.
Saint-Fraimbault
animations autour de l’environnement avec le Bus des familles
salle hérouin Saint-Fraimbault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 16:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Lundi 5 juin
– 14h visite et conseils sur la plantation de plantes annuelles à l’étang de Saint-Fraimbault
pour adultes sur réservation
– 17h informations et jeux autour du tri des déchets, du compostage et fonctionnement de la déchetterie
pour tous près du cimetière au bus des familles
20h soirée jeux et vente de gâteaux par l’APE
pour tous au bus des familles près du cimetière
réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .
salle hérouin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr
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English : animations autour de l’environnement avec le Bus des familles
L’événement animations autour de l’environnement avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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