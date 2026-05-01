Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault
Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault mardi 26 mai 2026.
Saint-Fraimbault
Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles
salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-26 22:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Atelier créatif avec papier de récupération
pour adultes et ados
réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .
salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles
L’événement Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Saint-Fraimbault (Orne)
- Atelier peinture enfant avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault 23 mai 2026
- chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles Saint-Fraimbault 29 mai 2026
- Relaxation et bien-être avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault 29 mai 2026
- Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles Saint-Fraimbault 30 mai 2026
- Atelier tricot, couture avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault 1 juin 2026