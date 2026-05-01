Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault

Saint-Fraimbault

Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 22:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Atelier créatif avec papier de récupération

pour adultes et ados

réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

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English : Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles

L’événement Atelier créatif avec papier de récupération avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne