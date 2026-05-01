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chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles Saint-Fraimbault

chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles Saint-Fraimbault vendredi 29 mai 2026.

Adresse : salle hérouin

Ville : 61350 Saint-Fraimbault

Département : Orne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Fraimbault

chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles

salle hérouin Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Dimanche 7 juin à 15h chasse au trésor et goûter partagé

amenez si vous le voulez un goûter à partager   .

salle hérouin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19  ehurel@udaf-orne.fr

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English : chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles

L’événement chasse au trésor et goûter partagé avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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