Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles Saint-Fraimbault
Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles Saint-Fraimbault samedi 30 mai 2026.
Saint-Fraimbault
Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles
devant le cimetière Saint-Fraimbault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Samedi 30 mai
– 10h-12h30 découverte du levain et confection de pizza (cuisson four à bois) pour tous, près du cimetière
– 12h30 17h repas partagé puis après-midi jeux, infos tri sélectif, création et troc plantes pour tous, près du cimetière
– 14h30 lecture en plein air déambulation contée pour tous devant le four à pain
– 15h30 lecture en plein air au jardin pour tous, petits et grands devant le four à pain
réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .
devant le cimetière Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr
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English : Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles
L’événement Repas partagé puis après-midi jeux, infos tri séléctif, création et troc plantesavec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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