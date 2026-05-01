Relaxation et bien-être avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault

Saint-Fraimbault

Relaxation et bien-être avec le Bus des familles

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Vendredi 29 mai relaxation et bien-être pour les adultes

pour adultes

réservation obligatoire au 06 81 12 77 19 .

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

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English : Relaxation et bien-être avec le Bus des familles

L’événement Relaxation et bien-être avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne