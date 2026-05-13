Atelier tricot, couture avec le Bus des familles salle hérouin Saint-Fraimbault

Saint-Fraimbault

Atelier tricot, couture avec le Bus des familles

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:00:00

fin : 2026-06-01 22:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Lundi 1 juin atelier tricot et couture

Pour tous

réservation obligatoire au 07 89 24 32 15 .

salle hérouin 21 Place de l’Église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot, couture avec le Bus des familles

L’événement Atelier tricot, couture avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne