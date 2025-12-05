Animations autour de l’exposition « Charlotte Perriand – La chalet de Méribel, une intimité dévoilée », Maison de l’Architecture de l’Isère, Grenoble

Informations pratiques

Animations autour de l’exposition « Charlotte Perriand – La chalet de Méribel, une intimité dévoilée » Samedi 19 septembre, 14h30 Maison de l’Architecture de l’Isère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Animations autour de l’exposition « Charlotte Perriand – La chalet de Méribel, une intimité dévoilée », par un groupe d’étudiant-es de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble ( enseignement Master 2 « médiation(s) de l’architecture)

Tous publics

Maison de l’Architecture de l’Isère 4, place de Bérulle, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Depuis 1985, la maison de l’Architecture de l’Isère, association loi 1901, est un lieu de diffusion et de transmission de la culture architecturale. Sa présence au cœur de l’agglomération grenobloise la situe comme un lieu ressource pour les professionnels du territoire.

Animations autour de l’exposition _ »Charlotte Perriand – La chalet de Méribel, une intimité dévoilée »,_ par un groupe d’étudiant-es de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble ( Master…

©m’A Isère