Animations autour du Bicentenaire de la photographie, Office du tourisme de Pamiers, Pamiers
samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme de Pamiers · Pamiers
Informations pratiques
Animations autour du Bicentenaire de la photographie Samedi 19 septembre, 14h00 Office du tourisme de Pamiers Ariège
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Rendez-vous devant l’Office du tourisme pour un après-midi autour de la photographie. Au rythme de la musique latino, vous pourrez vous faire tirer le portrait dans la Chambre labo-photographique, participer à un rallye photo en centre-ville (enfants de 6 à 12 ans), et découvrir le premier numéro de la « Gazette du Bicentenaire » consacré au patrimoine appaméen.
A 17 h, remise des prix du concours photo lancé en juin dernier : six photographes amateurs seront récompensés pour leur cliché.
Animations proposées par la ville de Pamiers, en partenariat avec l’Office du tourisme. Renseignements : archives@ville-pamiers.fr ou 05/61/60/95/24.
Office du tourisme de Pamiers 27 rue Charles de Gaulle 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05 61 67 52 52 https://pap-tourisme.fr/ [{« link »: « mailto:archives@ville-pamiers.fr »}]
Rendez-vous devant l’Office du tourisme pour un après-midi autour de la photographie. Au rythme de la musique latino, vous pourrez vous faire tirer le portrait dans la Chambre labo-photographique, à …
©Guillaume Régnier
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