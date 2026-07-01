Exposition « Nos jardins intérieurs », Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Exposition « Nos jardins intérieurs » 18 – 20 septembre Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venu en résidence artistique en avril et mai derniers, Xarli Zurell a construit son exposition « Nos jardins intérieurs » en lien avec le bâtiment du Carmel, qui l’a accueilli et inspiré.

Pendant deux mois, l’artiste a réalisé une partie des œuvres exposées : des toiles de grand format à la peinture à l’huile, représentant des panoramas de paysages où se mêlent faune et flore.

Une œuvre réalisée en partenariat avec des élèves de l’école des Carmes et un groupe de l’Accueil jeunes sera également présentée.

Exposition proposée par la ville de Pamiers. Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05 61 60 93 61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:mathilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Venu en résidence artistique en avril et mai derniers, Xarli Zurell a construit son exposition « Nos jardins intérieurs » en lien avec le bâtiment du Carmel qui l’a accueilli et inspiré. Pendant deux…

© Xarli Zurell