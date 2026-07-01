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Exposition photo : découvrez les façades appaméennes, Médiathèque de Pamiers, Pamiers

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Pamiers · Pamiers

Exposition photo : découvrez les façades appaméennes, Médiathèque de Pamiers, Pamiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Pamiers
Adresse
1, place Eugène Soula, 09100 Pamiers
Ville
09100 Pamiers
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition photo : découvrez les façades appaméennes Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Médiathèque de Pamiers Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez admirer les façades des maisons appaméennes avec un regard nouveau. Jean-Luc Paviot propose de redécouvrir le patrimoine architectural de Pamiers à travers son objectif.
Exposition visible du 8 au 26 septembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vernissage le 8 septembre à 18h.

Exposition proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège, en partenariat avec le Bibliopôle.
Renseignements :mediatheque.pamiers@ccpap.frou 05 34 01 38 90.

Médiathèque de Pamiers 1, place Eugène Soula, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 0534013890 https://bibliopole-ccpap.pom09ariege.fr/index/index/id_profil/577 [{« link »: « mailto:mediatheque.pamiers@ccpap.fr »}]
Venez admirer les façades des maisons appaméennes avec un œil nouveau. Jean-Luc Paviot propose de redécouvrir le patrimoine architectural de Pamiers à travers son objectif.

© Jean-Luc Paviot

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