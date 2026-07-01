Exposition photo : découvrez les façades appaméennes, Médiathèque de Pamiers, Pamiers

Informations pratiques

Exposition photo : découvrez les façades appaméennes Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Médiathèque de Pamiers Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez admirer les façades des maisons appaméennes avec un regard nouveau. Jean-Luc Paviot propose de redécouvrir le patrimoine architectural de Pamiers à travers son objectif.

Exposition visible du 8 au 26 septembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vernissage le 8 septembre à 18h.

Exposition proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège, en partenariat avec le Bibliopôle.

Renseignements :mediatheque.pamiers@ccpap.frou 05 34 01 38 90.

Médiathèque de Pamiers 1, place Eugène Soula, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 0534013890 https://bibliopole-ccpap.pom09ariege.fr/index/index/id_profil/577 [{« link »: « mailto:mediatheque.pamiers@ccpap.fr »}]

Venez admirer les façades des maisons appaméennes avec un œil nouveau. Jean-Luc Paviot propose de redécouvrir le patrimoine architectural de Pamiers à travers son objectif.

© Jean-Luc Paviot