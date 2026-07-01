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Visite guidée du centre-ville de Pamiers, Place Milliane, Pamiers

samedi 19 septembre 2026 · Place Milliane · Pamiers

Visite guidée du centre-ville de Pamiers, Place Milliane, Pamiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Milliane
Adresse
Place Milliane, 09100 Pamiers
Ville
09100 Pamiers
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée du centre-ville de Pamiers Samedi 19 septembre, 09h45 Place Milliane Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez quelques lieux emblématiques du centre-ville à travers une visite animée par l’historien Louis Claeys.
Départ de la fontaine Sainte-Natalène, place Milliane.
Durée : 2h.
Visite proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège. Renseignements :shapbva@gmail.comet histoirepamiers.fr.

Place Milliane Place Milliane, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie [{« link »: « mailto:shapbva@gmail.com »}]
Découvrez quelques lieux emblématiques du centre-ville à travers une visite animée par l’historien Louis Claeys.

© Jacques Valat

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