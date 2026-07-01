Visite guidée du centre-ville de Pamiers, Place Milliane, Pamiers

Informations pratiques

Visite guidée du centre-ville de Pamiers Samedi 19 septembre, 09h45 Place Milliane Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez quelques lieux emblématiques du centre-ville à travers une visite animée par l’historien Louis Claeys.

Départ de la fontaine Sainte-Natalène, place Milliane.

Durée : 2h.

Visite proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège. Renseignements :shapbva@gmail.comet histoirepamiers.fr.

Place Milliane Place Milliane, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie [{« link »: « mailto:shapbva@gmail.com »}]

Découvrez quelques lieux emblématiques du centre-ville à travers une visite animée par l’historien Louis Claeys.

© Jacques Valat