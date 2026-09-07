Animations culturelles à la Chapelle Sainte-Anne, Chapelle Sainte-Anne, Montbrison

Informations pratiques

Animations culturelles à la Chapelle Sainte-Anne 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Anne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle Sainte-Anne, longtemps rattachée à l’hôpital attenant est bien connue des Montbrisonnais.

Ouverte en visite libre lors de ce week-end, elle accueillera deux animations inédites.

Samedi 19 à 15h (durée 1 h) :

Conférence sur l’histoire de la Chapelle Sainte-Anne et la présence des protestants dans le Forez depuis sa construction. Didier Vernet, de Villages du Forez, assurera cette présentation et répondra à vos questions.

Dimanche 20 à 15h (durée 1 h) :

Concert avec la Compagnie Coin de rue, qui proposera de défendre la langue de Molière tout en interprétant des succès de chanteurs étrangers. Venez découvrir les traductions des chansons de Dean Martin, Nancy Sinatra, Bob Dylan, Simon et Garfunkel et bien d’autres. Des petites questions seront posées au public sur les origines des tubes interprétés.

Chapelle Sainte-Anne 13 Avenue Thermale, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Cité de l’Ill Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Chapelle Sainte-Anne, longtemps rattachée à l’hôpital attenant est bien connue des Montbrisonnais.

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