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Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Collège Victor de Laprade · Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Collège Victor de Laprade
Adresse
12 rue du Collège
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire
Tarif

Montbrison

Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine

Collège Victor de Laprade 12 rue du Collège Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui était autrefois le bâtiment d’un ancien couvent d’Ursulines avant de devenir magasin national, gendarmerie, collège impérial, petit séminaire et enfin collège privé.
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Collège Victor de Laprade 12 rue du Collège Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69  contact@loireforez.com

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English : Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine

Discover the history of Victor-de-Laprade College, which was once the building of a former Ursuline convent before becoming a national warehouse, a gendarmerie, an imperial college, a minor seminary, and finally a private school.

L’événement Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez

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