Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Collège Victor de Laprade · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine
Collège Victor de Laprade 12 rue du Collège Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui était autrefois le bâtiment d’un ancien couvent d’Ursulines avant de devenir magasin national, gendarmerie, collège impérial, petit séminaire et enfin collège privé.
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Collège Victor de Laprade 12 rue du Collège Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
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English : Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine
Discover the history of Victor-de-Laprade College, which was once the building of a former Ursuline convent before becoming a national warehouse, a gendarmerie, an imperial college, a minor seminary, and finally a private school.
L’événement Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez
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