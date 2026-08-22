Informations pratiques

Montbrison

Réimaginer l’antique Journées Européennes du Patrimoine

Départ Parc des Thermes Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ravivons le passé à travers une visite guidée qui permettra de réimaginer l’antique station thermale d’Aquae Segetae.

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Départ Parc des Thermes Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Réimaginer l’antique Journées Européennes du Patrimoine

Let’s bring the past to life through a guided tour that will allow us to “reimagine” the ancient spa town of Aquae Segetae.

L’événement Réimaginer l’antique Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Loire Forez