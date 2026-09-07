Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison

Informations pratiques

Parcours du patrimoine 18 – 20 septembre Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce parcours qui traverse Montbrison et Moingt

en accès libre met en lumière les bâtiments

remarquables de la ville grâce à plus de 20 bornes, à

découvrir selon vos envies. Deux nouveaux bâtiments

viennent d’y être ajoutés, il s’agit de l’Hôtel Girard de

Vaugirard et l’Hôtel de Vazelhes.

Chaque totem propose des photos, un texte descriptif

traduit en anglais, et un QR code renvoyant vers le site

internet de la ville pour en savoir plus sur le bâtiment

mis en avant.

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours qui traverse Montbrison et Moingt

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