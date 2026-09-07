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Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montbrison

Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
Place de l'Hôtel de ville, 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Parcours du patrimoine 18 – 20 septembre Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce parcours qui traverse Montbrison et Moingt
en accès libre met en lumière les bâtiments
remarquables de la ville grâce à plus de 20 bornes, à
découvrir selon vos envies. Deux nouveaux bâtiments
viennent d’y être ajoutés, il s’agit de l’Hôtel Girard de
Vaugirard et l’Hôtel de Vazelhes.
Chaque totem propose des photos, un texte descriptif
traduit en anglais, et un QR code renvoyant vers le site
internet de la ville pour en savoir plus sur le bâtiment
mis en avant.

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ce parcours qui traverse Montbrison et Moingt

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