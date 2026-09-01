Informations pratiques

Montbrison

Un rallye photo pour tous Journées Européennes du patrimoine

Centre-ville Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Relevez le défi et participez au rallye photos pour découvrir la ville et quelques uns de ses monuments autrement.

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Centre-ville Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Un rallye photo pour tous Journées Européennes du patrimoine

Take on the challenge and join the photo scavenger hunt to discover the city and some of its landmarks in a whole new way.

L’événement Un rallye photo pour tous Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez