Défi photo et visite ludique au FJT Guy IV Journées Européennes du patrimoine Foyer Jeunes Travailleurs Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Défi photo et visite ludique au FJT Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du bâtiment Guy IV et plongez dans son histoire à travers une visite guidée ludique et interactive. Explorez le Foyer, relevez les défis qui vous seront proposés autour de selfies photos.

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Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Défi photo et visite ludique au FJT Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Set out to explore the Guy IV building and immerse yourself in its history through a fun and interactive guided tour. Explore the Foyer and take on the challenges involving selfies that you’ll be given.

L’événement Défi photo et visite ludique au FJT Guy IV Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez