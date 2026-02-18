Animations du patrimoine Le Pôle Universitaire des Portes du Jura Restaurant universitaire des Portes du Jura Montbéliard

Animations du patrimoine Le Pôle Universitaire des Portes du Jura

Dès la fin du XVIᵉ siècle, pour soutenir la Réforme, le duc de Wurtemberg encourage le développement de l’enseignement, allant jusqu’à fonder un collège universitaire à Montbéliard. Il faudra attendre près de 400 ans pour qu’un nouveau pôle universitaire voie le jour dans le quartier de la Petite-Hollande. Partez à la découverte de cet ensemble architectural.

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

English : Animations du patrimoine Le Pôle Universitaire des Portes du Jura

