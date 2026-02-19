Animations du patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt Office du tourisme Montbéliard
Animations du patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt
Office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard
Gratuit
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
2026-07-05
À l’époque de la Renaissance, Montbéliard connaît son âge d’or grâce à un prince éclairé et à des hommes de talent. Parmi eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt, véritable Léonard de Vinci souabe, laisse une empreinte durable sur la capitale du comté. Partez à la découverte de son histoire et de son héritage incontournable.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Doubs Bourgogne-Franche-Comté
