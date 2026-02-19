Animations du patrimoine Le temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard
Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs
Début : 2026-06-11 14:00:00
2026-06-11
Visitez le plus ancien temple protestant de France (1601-1607), construit spécialement pour le culte réformé. Classé Monument historique en 1963 et toujours en activité, il ouvre ses portes à tous les visiteurs.
En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
