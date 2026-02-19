Animations du patrimoine le temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

Animations du patrimoine le temple Saint-Martin

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif :

Gratuit

2026-07-04 10:00:00

2026-07-04

2026-07-04

Visitez le plus ancien temple protestant de France (1601-1607), construit spécialement pour le culte réformé. Classé Monument historique en 1963, il ouvre ses portes à tous les visiteurs.

En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

